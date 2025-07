Romina und Christian Wolf begeistert vom Haus auf Zypern

Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) freuen sich schon seit Monaten darauf, ihr Haus auf Zypern zu beziehen. Nun ist der große Tag gekommen und die Fitnessfanatiker sind mit ihrer Tochter Hazel auf der Mittelmeerinsel angekommen. Vor Ort zeigen sie ihre Begeisterung über das neu gebaute Luxushaus in einer Instagram-Story. "Das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Das ist einfach so heftig", schwärmt die frischgebackene Mutter. Auch Christian ist überwältigt: "Leute, ich bin so baff."

Das neue Zuhause des Pärchens liegt sehr nah am Meer und verfügt über eine beeindruckende Dachterrasse inklusive Whirlpool. Romina erzählt belustigt, dass ihre Eltern mitgeflogen seien und zuerst gedacht hätten, dass es sich bei dem Gebäude um ihr Hotel handele. Ihr Verlobter betont, dass es ihm sehr wichtig gewesen sei, einen Ort zu schaffen, an dem er sich mit seiner Familie vom hektischen Berufsalltag entspannen könne.

Der Umzug nach Zypern markiert einen großen Schritt im Leben der Familie. Schon im Vorfeld hatte Romina betont, wie emotional ihre Zeit in Deutschland war, wo Hazel das Licht der Welt erblickte. Doch nun freuen sich beide auf das neue Kapitel, das sie auf Zypern erwartet. "Ich kann das Ganze noch nicht ganz realisieren. Ich bin ein bisschen emotional gerade", berichtete Romina ihren Followern vor dem Flug und ergänzte: "Ich habe einen Riesenrespekt vor der neuen Aufgabe, aber wir werden sie gemeinsam meistern."

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, Januar 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin