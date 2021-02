Realitystar Lisa Barlow versetzte ihren Fans jetzt einen ziemlichen Schreck. Eigentlich sollte die Real Housewives of Salt Lake City-Bekanntheit am Mittwoch in der Show "Watch What Happens Live" auftreten. Moderator Andy Cohen (52) erklärte während der Sendung allerdings, dass Lisa aus gesundheitlichen Gründen spontan abgesagt habe. Lisa musste den Abend stattdessen in der Notaufnahme verbringen. Jetzt verriet sie auch den Grund für ihren Klinikaufenthalt: Sie hatte sich aus Versehen Nagelkleber anstatt Augentropfen ins Auge geträufelt!

"Es war schrecklich. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert und wollte mir dann die Augentropfen reinmachen und stattdessen war es Nagelkleber", erklärte sie gegenüber Page Six. Offenbar hatte ihre Haushaltshilfe das Fläschchen mit dem Kleber – das die gleiche Größe hat wie das Behältnis für die Augentropfen – falsch eingeräumt, wodurch es zu der Verwechslung kam. Der TV-Star sei daraufhin natürlich sofort ins Krankenhaus gefahren. Dort konnten die Ärzte sie dann schnell beruhigen: Ihre Sehkraft wird sie auf dem Auge nicht verlieren.

Dennoch war die ganze Sache für Lisa natürlich äußerst unangenehm: "Es hat mein ganzes Auge zerkratzt. Sie mussten chirurgische Pinzetten benutzen, um die Wimpern aus den Ecken zu ziehen", beschrieb sie die Behandlung. Außerdem wurden von den Ärzten Stammzellen und eine weiche Kontaktlinse über die Hornhaut gelegt, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Inzwischen dürfte sich Lisa von ihrem Kleberunfall wieder vollständig erholt haben.

