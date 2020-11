Mary Cosby sorgt gleich in der ersten "The Real Housewives of Salt Lake City"-Folge für Gesprächsstoff. Vor wenigen Tagen startete mit der Salt-Lake-City-Variante eine neue Auskopplung aus dem Real Housewives-Kosmos. Und eine der neuen TV-Hausfrauen bewies direkt, dass sie in Sachen Skandale und Schlagzeilen perfekt in die Show passt. Reality-Neuling Mary schockte ihre Show-Kolleginnen nämlich mit ihrem Eheleben: Sie hat ihren eigenen Stiefgroßvater geheiratet!

Im Interview mit People verriet die TV-Beauty, wie es zu dieser ungewöhnlichen Liebe kam: "Es war quasi so etwas wie eine arrangierte Ehe. Es war quasi der letzte Wille meiner Oma, dass wir heiraten." 1997 ist Marys Großmutter verstorben. Zuvor hatte sie ihren Ehemann Robert Cosby Sr. gebeten, nach ihrem Tod eine ihrer Enkeltöchter zu heiraten, damit er weiterhin versorgt ist. Mary war zum Zeitpunkt der Hochzeit 22 Jahre alt, Robert war 42. Inzwischen sind die beiden schon 21 Jahre lang ein Ehepaar und haben einen gemeinsamen Sohn. Ihre Entscheidung, dem letzten Willen ihrer Großmutter zu entsprechen, bereut Mary nicht: "Wir sind dadurch bis heute sehr glücklich."

Bei ihren neuen Show-Kolleginnen sorgte Marys Familienmodell natürlich erst mal für Verwunderung – und auch den einen oder anderen Seitenhieb. "Ich wäre kein Mensch, wenn mich das nicht überrascht hätte. Das hat mich wirklich erstaunt", meinte zum Beispiel Lisa Barlow gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby im Juni 2017

Anzeige

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, Realitystar

Anzeige

Instagram / lisabarlow14 Lisa Barlow, "The Real Housewives of Salt Lake City"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de