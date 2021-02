Bradley Walsh (60) kann sich bald über ein neues Familienmitglied freuen. Der Schauspieler und seine Frau Donna Derby sind stolze Eltern eines Sohnes namens Barney. Mit ihm steht der britische TV-Star seit 2019 sogar gemeinsam für eine Fernsehshow vor der Kamera. Doch der "The Chase"-Moderator hat aus einer früheren Beziehung auch eine Tochter – Hayley. Und die 39-Jährige ist es, die vor einigen Tagen im Netz verkündete: Sie ist schwanger – und damit wird Bradley Opa!

"Im Mutterschaftsurlaub", schrieb die werdende Mutter zu einem Bild von Babyschühchen und einer Kerze auf Instagram. Weitere Details über die Schwangerschaft von Bradleys Tochter sind nicht bekannt. Wie der Mirror berichtet, soll ihr Freund Tom der Vater sein, aber ob es sich um ihren ersten Nachwuchs handelt, ist ebenfalls unbekannt. Der baldige Opa hat sich bisher noch nicht zu den Babynews geäußert – doch der 60-Jährige könnte seinem Enkel bereits eine süße Hommage gezollt haben.

Denn es wird gemunkelt, dass sich Bradley hinter dem Großvateruhr-Kostüm in der britischen Ausgabe von The Masked Singer verbirgt. Diese Vermutung scheint nach der Nachricht, dass der einstige "Coronation Street"-Star einen Enkel erwartet, als gar nicht so unwahrscheinlich.

Anzeige

Getty Images Bradley Walsh bei den Toscar Awards in L.A. im Februar 2012

Anzeige

Getty Images Bradley Walsh bei den National Television Awards in London im Januar 2017

Anzeige

Getty Images Bradley Walsh bei einem Event in London im Januar 2013

Anzeige



