Die amerikanische Football-Liga NFL hat einen ihrer Helden verloren. Marty Schottenheimer glänzte in sechs Saisons als Linebacker für die Mannschaften Buffalo Bills und New England Patriots. Nachdem er seine Profikarriere beendet hatte, blieb er dem Sport als Coach treu. Stolze 200 Siege konnte er in seiner Zeit als Trainer für diverse Teams verbuchen. Dieser Erfolg macht den US-Amerikaner zu einem der erfolgreichsten Coaches in der Football-Geschichte. Doch nun wurde bekannt, dass Marty im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Er sei an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung gestorben, die 2014 bei ihm diagnostiziert wurde. Seine Tochter Kristin äußerte sich bereits zum Tod ihres Vaters in einer Stellungnahme. "Wir wissen, dass er vom Himmel auf uns herabschaut und lächelt. Wir sind so unglaublich stolz auf den Mann, der er war und wie er sein Leben gelebt hat", heißt es in dem Statement, das The Wrap vorliegt.

Kristin schildert weiter, dass sie und ihre Familie Marty nun Tribut zollen werden, indem sie das tun, was er am besten gekonnt habe: Einen Fuß vor den anderen setzen und gut zu Menschen zu sein. "Um sein Vermächtnis zu ehren, bitten wir alle, das Gleiche zu tun. Lächelt heute jemandem an, den ihr nicht kennt, und Marty Schottenheimer wird sicherlich auch euch zulächeln."

Getty Images Marty Schottenheimer bei einem Event in Charlotte im Oktober 2004

Getty Images Marty Schottenheimer bei einem Golfturnier im Februar 2004

Getty Images Marty Schottenheimer bei einem Footballspiel in San Diego im Dezember 2006

