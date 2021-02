Hinter Caro Matzko (41) liegen schwere Zeiten. Heute ist die gebürtige Ulmerin eine erfolgreiche Moderatorin und Journalistin. Seit 2016 steht sie unter anderem für die Sendungen "Planet Wissen" und "Ringlstetter" vor der Kamera. Auch privat könnte es für das TV-Gesicht kaum besser laufen: Caro ist verheiratet und hat eine Tochter. Früher sah es in ihrem Leben dagegen nicht so rosig aus: Die Münchnerin war magersüchtig – und hätte deswegen beinahe ihr Leben verloren.

Im Bunte-Interview erzählt Caro: "Als Jugendliche litt ich unter schwerer Magersucht, sie hat mich fast umgebracht." Damals habe sie nur 39 Kilo gewogen und deswegen ein halbes Jahr in der geschlossenen Psychiatrie verbracht. Doch wie konnte es so weit kommen? "In meiner Familie herrschte ein hoher Leistungsdruck und auch in der Schule fühlte ich mich als Außenseiterin", erklärt die 41-Jährige. Sie habe das Gefühl gehabt, sich Liebe erst durch Leistung verdienen zu müssen. "Der eigene Körper wurde mein Demonstrationszug: Hungern gab mir Struktur, Selbstbewusstsein und war gleichzeitig ein Weg, mich und auch mein Umfeld zu bestrafen", fasst sie zusammen.

Erst als Caro wegen ihrer Magersucht in eine Klinik eingeliefert werden musste, habe sie sich klar gemacht, was los war. "Ich verstand in dieser Nacht: Der Schlüssel liegt nur bei mir. Und ich stellte mir die Frage: Willst du wirklich sterben?" Dank professioneller Hilfe schaffte sie es dann, die Krankheit zu besiegen. Heute wiegt die "Club 1"-Moderatorin bei einer Größe von 1,74 Metern 61 Kilo.

ActionPress Caro Matzko im September 2018 in München

Instagram / caromatzko Caro Matzko, Journalistin

Instagram / caromatzko Caro Matzko im Mai 2019 in München

