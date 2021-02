Rebel Wilson (40) ist anscheinend zufriedener Single am Valentinstag! Die australische Schauspielerin gab vor knapp zwei Wochen überraschend ihre Trennung von dem Unternehmer Jacob Busch (29) bekannt. Immer wieder verdeutlichte sie im Netz, dass es ihr trozu des Liebes-Aus gut gehe und hatte stets einen kessen Spruch auf Lager. Auch jetzt präsentierte sich die Beauty einmal mehr von ihrer lustigen Seite. Am Valentinstag konnte Rebel sich einen Scherz über ihr Single-Dasein offenbar nicht verkneifen!

Auf Instagram veröffentlichte die Pitch Perfect-Darstellerin einen Clip, in dem sie genüsslich in einen pinken Donut reinbeißt. Amüsiert schrieb sie unter den Beitrag: "Der einzige Ring, den ich am Valentinstag sehen werde", und witzelte, dieses Jahr keinen Heiratsantrag an dem Fest der Liebe zu kriegen. Offenbar gar kein Problem für Rebel, denn das ringförmige Dessert scheint sie mindestens genauso glücklich zu machen – wenn nicht noch mehr!

Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt, dass Rebels Community anscheinend total begeistert von dem Video ist. Mit unzähligen lachenden Emojis und aufbauenden Worten verdeutlichten die Fans ihre Unterstützung: "Der einzige [Ring], den du brauchst, Honey", schrieb ein User.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Februar 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Dezember 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

