Das Singledasein scheint Rebel Wilson (40) verdammt gut zu tun! Erst vergangene Woche bestätigte die Pitch Perfect-Darstellerin die Trennung von ihrem Partner Jacob Busch (29). Während er ziemlich an dem Liebes-Aus zu knabbern haben soll, scheint es seiner Ex bestens zu gehen. Zumindest lässt das ihr neuer Social-Media-Post vermuten: Die Schauspielerin bezirzte ihre Community jetzt als heiße Femme fatale ganz in Rot.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Rebel zwei Fotos, auf denen sie einen roten Jumpsuit trägt, der ihre neue Wohlfühlfigur perfekt in Szene setzt. Dazu kombinierte sie gelbe Pumps und einen zarten Lippenstift. Und so Model-like und selbstbewusst, wie die 40-Jährige auf den Bildern posiert, fühlt sie sich ganz offensichtlich pudelwohl in ihrer Haut – keine Spur von Herzschmerz. Für den Hammer-Look erntete sie auch in den Kommentaren zahlreiche Komplimente wie "Absolut atemberaubend".

Auch beim Super Bowl am vergangenen Wochenende machte die Blondine nicht gerade den Anschein, als leide sie sehr unter der Trennung. In ihrer Story zeigte sie sich feiernd mit Freunden im Privatjet und teilte zahlreiche Clips und Pics von der Veranstaltung.

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch auf dem roten Teppich in Monaco

Anzeige

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson in Los Angeles

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de