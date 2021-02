Michael Jacksons (✝50) Fans trauern um die kleine Molly Steinsapir. Das Mädchen ist vor allem durch ihren Vater Jonathan Steinsapir bekannt, Michael Jacksons damaliger Immobilienanwalt. Vor knapp zwei Wochen hatte Molly einen tragischen Fahrradunfall. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und musste daraufhin mehrere Male operiert werden. Nun schrieb ihre Mutter Kaye im Netz: Molly erlag am Montag ihren Verletzungen und starb im Alter von nur 12 Jahren.

Via Instagram verkündete Kaye, dass ihre Tochter nicht aus dem Koma erwacht sei. "Molly Olivia Steinsapir wurde nach Hause zu Gott gerufen", schrieb sie unter einem Porträt ihres Kindes. "Das einzige, was uns tröstet, ist, dass Mollys zwölf Jahre voller Liebe und Freude waren", erklärte sie weiter. Bereits am Sonntag hatte Kaye ihrer Community erzählt, dass die Ärzte keine Hirnaktivität bei ihr feststellen konnten, jedoch hoffte sie weiterhin auf ein Wunder.

Immer wieder gab Kaye Updates zu Mollys gesundheitlichem Zustand im Internet und bat ihre Follower, für sie zu beten. Nun widmen diese dem verstorbenen Mädchen rührende Worte – darunter auch Schauspielerin Jennifer Garner (48): "Unsere ganze Community wird um den Verlust von Mollys hellem Licht trauern."

Instagram / kayeellen17 Molly und Kaye Steinsapir, 2021

Instagram / kayeellen17 Molly Steinsapir, 2021

Getty Images Jennifer Garner 2019

