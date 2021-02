Miley Cyrus (28) spielt mit ihren Reizen! Dass die US-Sängerin sich gerne in ultraknappe Outfits wirft und lasziv mit der Kamera spielt, ist mittlerweile wohl allseits bekannt. Anfang Februar teilte sie im Netz eine besonders heiße Aufnahme von sich: Sie fotografierte sich oben ohne – und bedeckte ihre nackten Brüste dabei nur mit ihren Händen. Jetzt beweist sie ihren Followern, dass sie auch ganz schön stolz auf ihren Hintern ist – und streckt ihn demonstrativ in die Kamera!

Auf einem neuen Schnappschuss, den Miley in ihrer Instagram-Story postet, liegt der Fokus klar auf ihrem Allerwertesten. Einmal mehr zeigt die Musikerin mit dem sexy Post, wie selbstbewusst sie in den sozialen Medien auftritt. Doch damit nicht genug: In einem Clip rekelt sie sich zudem aufreizend vor der Kamera und präsentiert dabei all ihre Rundungen. Diese Aufnahmen lassen die Temperaturen im Netz geradezu in die Höhe schießen!

Fakt ist – mit ihren Auftritten auf Social Media begeistert die 28-Jährige nicht nur ihre Community, sondern angelt sich auch einen berühmten Verehrer: Der MMA-Kämpfer Julian Marquez ging am vergangenen Wochenende vor laufender Kamera in die Flirtoffensive: "Das ist jetzt meine Chance, um zu glänzen. Also, Miley Cyrus – willst du mein Valentinsschatz sein?"

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Februar 2021

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Februar 2021

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de