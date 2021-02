Im Leben von Sara Schätzl hat sich so einiges verändert! Die heute 33-Jährige hatte sich in der Vergangenheit als Münchens It-Girl einen Namen gemacht und mit Affären und ihrer Beziehung zu Sänger Marc Terenzi (42) immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Das wilde Partyleben hat sie heute allerdings schon einige Zeit hinter sich gelassen – und ist heute stattdessen eine äußerst tüchtige Geschäftsfrau!

Vor einigen Jahren war die Mutter eines Sohnes in die USA ausgewandert, wo sie und ihr kleiner Louis bis heute leben. In einem Gespräch mit Vip.de zeigt Sara nun, wie anders ihr Alltag in Las Vegas im Vergleich zu ihrem damaligen in Deutschland ist: Anstatt bis 5 Uhr früh durch die Klubs zu ziehen, sitzt sie heute um diese Uhrzeit bereits vor dem Computer, um mit Aktien zu handeln. Dadurch gehe sie im Umkehrschluss genau wie ihr Kind schon um 19 Uhr ins Bett – und ist damit sehr zufrieden: "Ich habe mir nichts von meinem Leben so vorgestellt, wie es jetzt gerade ist, oder wie es generell ist, aber ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass ich etwas gefunden habe, womit ich Geld machen kann, obwohl die Zeiten jetzt gerade schwer sind!", freut sie sich.

Dass in Sara eine Geschäftsfrau steckt, bewies sie bereits vor vier Jahren: Ursprünglich hatte sie in den USA als Schauspielerin durchstarten wollen. Da bei ihrem Sohn jedoch eine schwere Form von Autismus diagnostiziert wurde, krempelte sie ihr Leben um. Sie investierte erfolgreich über 100.000 Euro in ein heruntergekommenes Grundstück, auf dem sie eine Wohnwagen-Pension errichtete, die sie später für gutes Geld verkaufte.

Anzeige

Instagram / saraschaetzl Sara Schätzl im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / saraschaetzl Sara Schätzl, ehemaliges It-Girl

Anzeige

Instagram / CGrrK8vl4Hd Sara Schätzl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de