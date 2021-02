Können die diesjährigen Ausflüge bei Der Bachelor mit den Dates der vergangenen Staffeln mithalten? Aktuell buhlen noch sechs Rosenanwärterinnen um das Herz von Niko Griesert (30). Ihm näher kommen durften die Girls dieses Jahr jedoch nicht vor atemberaubender Kulisse im Ausland, sondern quasi vor der Haustür: Aufgrund der momentanen Gesundheitslage wurde das Kuppelformat in Deutschland gedreht. Aber ist die Umsetzung tatsächlich gelungen? Promiflash-Leser finden, dass die Dates glamouröser hätten ausfallen können!

Von insgesamt 853 abgegebenen Stimmen (Stand 22. Februar, 10 Uhr) sind zumindest 42 Prozent der Meinung, dass unter den gegeben Umständen das Beste für Niko und die Bachelor-Ladys herausgeholt wurde. Dennoch kann die Mehrheit (58 Prozent) nachvollziehen, wenn die Kandidatinnen sich enttäuscht zeigen, dass sie relativ unspektakulärere Dates mit dem gebürtigen Osnabrücker erlebt haben.

Vor allem Linda-Caroline Nobat (26) tat ihren Ärger kund, als Niko einige Singledamen zu einem Gruppendate in ein Salzwerk im bayrischen Berchtesgaden einlud. "Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Tag vor uns", kündigte der 30-Jährige noch voller Vorfreude an. Doch mit klirrender Kälte unter Tage konnte er nicht den Geschmack jeder Kandidatin treffen: "Das sinnloseste Date ever", hielt Linda daraufhin wütend fest. Währenddessen machten Mimi Gwozdz die Umstände des Dates weniger aus. "Man ist doch nur für ihn da. Da freut man sich über jede Minute, die man mit ihm verbringen kann", stellte sie klar.

