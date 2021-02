Denkt man an den Bachelor, kommen einem für gewöhnlich traumhafte Kulissen in den Sinn: Verwaiste Sandstrände vor türkisblauem Wasser, kulinarische Entdeckungsreisen, Jacht-Ausflüge. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Der andauernden Gesundheitskrise wegen wurden die Episoden rund um den Rosen verteilenden Junggesellen Niko Griesert (30) in Deutschland gedreht. Das mutet zuweilen glamourös an, kann die bekannten Kulissen aber nur schwerlich ersetzen – erst recht, wenn diese künstlich nachgestellt werden. Sind die Bachelor-Dates in diesem Jahr also zu billig?

So entführt der Osnabrücker in der jüngsten Folge Esther Kobelt auf eine Miniatur-Weltreise vor Studiokulissen. Sand zwischen den Zehen gibt es dabei auf immerhin sechs Quadratmetern und zwischen ein paar Lichterketten und Kunstschnee will nicht so wirklich winterliche Romantik aufkommen. Dem relativ dekadenten Helikopter-Rundflug mit Stephie (25) folgt ein Abendessen unter freiem Himmel, aus den warmen Jacken geschlüpft wird dafür allerdings nicht. Ohnehin hocken die Damen häufig dick eingepackt vor Lagerfeuern. Und weil nicht jedes Gruppendate im Rasenden Roland oder Touri-Bus stattfinden kann, schaut Niko in zuverlässiger Regelmäßigkeit in der Villa vorbei.

Ob die Kandidatinnen wohl auf ein bisschen mehr Action als Indoor-Beachvolleyball gehofft haben? Man mag es ihnen zumindest nicht verdenken, erinnert man sich an vergangene Staffeln zurück: Gespeist wurde da vor karmesinroten Sonnenuntergängen, getourt durch Wälder und Savannen, geknutscht unter funkelndem Sternenhimmel. Wetterbedingt mag manches schlicht nicht möglich gewesen sein – anderes aber schon, oder?

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

TVNow Niko Griesert mit den Bachelor-Kandidatinnen

TVNow Niko Griesert und seine Bachelor-Kandidatinnen

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

