Wann bekommt Sebastian (Jonathan Elias Weiske, 25) endlich seine gerechnete Strafe? Diese Frage beschäftigt die Fans von Unter uns nun schon eine ganze Weile. Seit vielen Wochen ist bekannt, dass der angehende Arzt seine Kollegin Vivien (Sharon Berlinghoff, 25) vergewaltigt hat. Mithilfe von Staranwältin Eva Wagner (Claudelle Deckert, 47) will sich der Unternehmer-Sohn aber geschickt aus der Affäre ziehen. Zwar will die Blondine Sebastian nicht verteidigen, wird aber von dessen Vater unter Druck gesetzt. Wirft Eva das Mandat kurz vor Prozess-Beginn aber doch noch hin? Sie bittet Benedikt (Jens Hajek) um Unterstützung.

Der Prozess gegen den Vergewaltiger steht unmittelbar bevor und alle Parteien bereiten sich auf die Verhandlung vor. Weil Eva aber ganz offenbar nicht mit der Schuld leben will, einen Frauenpeiniger vor einer Gefängnisstrafe zu retten, wendet sie sich hilfesuchend an ihren Geschäftspartner Benedikt. "Du musst mir helfen. Du musst mir Geld leihen. 1,5 Millionen, damit ich Hoffmann die Schulden zurückzahlen kann. Sonst hat er mich in der Hand. Wenn ich für seinen Arschloch-Sohn keinen Freispruch raushole, dann bin ich geliefert", erklärt sie dem Bauunternehmer der Verzweiflung nahe und gesteht ihm, tatsächlich Beweise für Sebastians Schuld in der Hand zu haben.

Ob Benedikt der Anwältin wirklich helfen kann, werden erst die kommenden Episoden der RTL-Daily zeigen. Klar ist aber schon jetzt: Die Zuschauer fiebern dem Ende dieser Geschichte ziemlich entgegen – immerhin zieht sich die Story um die Vergewaltigung schon seit Anfang November 2020 hin. "Ich hoffe, dass es bald ein Ende hat und Vivien zur Ruhe kommt", kommentiert ein Fan einen Instagram-Beitrag deshalb.

