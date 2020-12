Mitte November spielten sich bei Unter uns dramatische Szenen ab: Bei einer Party wurde Vivien (Sharon Berlinghoff, 24) mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und von einem Unbekannten im Teufelskostüm vergewaltigt. Weil sich die Brünette nur an eine Maske erinnern kann und zuvor Streit mit ihrem Freund Tobias (Patrick Müller, 32) hatte, geht sie aktuell davon aus, dass dieser gegen ihren Willen Sex mit ihr hatte. Doch damit liegt sie falsch. In der Folge am vergangenen Donnerstag wurde nun der wahre Täter gezeigt.

Bei dem Vergewaltiger handelt es sich um Viviens Arbeitskollegen Sebastian Hoffmann, der von Jonathan Elias Weiske (24) gespielt wird. Der Lockenkopf hatte sich schon seit mehreren Wochen an die Sprechstundenhilfe rangemacht, wurde von Vivi jedoch abgewiesen. Nachdem sich diese aufgrund der Vergewaltigungsanschuldigungen von Tobias getrennt hatte, nähern der Arzt und sie sich einander wieder an und führen ein versöhnliches Gespräch. Sebastian zieht sich daraufhin in die Praxis zurück und packt dort nicht nur eine Teufelsmaske aus, sondern sieht sich auch einen heimlichen Mitschnitt der Tat an. "Das nächste Mal machst du freiwillig die Beine breit", murmelt er vor sich hin.

Der Dreh war aber nicht nur für Sharon, die das Opfer spielt, ziemlich hart, sondern auch für den Täter-Darsteller Jonathan. Die Arbeit an den Szenen habe ihm teilweise ziemlich zugesetzt. "Man muss es immer wieder wiederholen aus verschiedenen Winkeln, und das geht schon irgendwie ins Unterbewusstsein und berührt einen irgendwie", erklärt er in einem RTL-Video.

TVNOW/ Stefan Behrens Tobias (Patrick Müller) und Vivien (Sharon Berlinghoff) bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Vivien (Sharon Berlinghoff) und Sebastian (Jonathan Elias Weiske) bei "Unter uns"

TVNOW/ Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss) und Vivien (Sharon Berlinghoff) in einer "Unter uns"-Szene

