"Unter uns"-Comeback: Petra Nadolny kommt endlich zurück!

Vor zehn Jahren hatte Petra Nadolny (64) eine Gastrolle bei Unter uns. Nun wird der "Switch Reloaded"-Star zur beliebten Serie zurückkehren. Wie schon 2014 verkörpert die Schauspielerin die Rolle der Susi Hirschberger, der Mutter von Benno "Bambi" Hirschberger. Wie RTL jetzt berichtet, wird sie in Folge 7370 am 14. Mai ihr Comeback feiern. Die erfahrene Darstellerin sei total begeistert, wieder für die Soap vor der Kamera zu stehen: "Ich habe mich sehr gefreut, in die Schillerallee zurückzukehren. Es fühlt sich ein wenig so an, als würde ich heimkommen. [...] Alle haben mich herzlich willkommen geheißen! Was gibt es Schöneres?"

Sie habe sich am Set direkt wohlgefühlt, da sie viele Gesichter vor und hinter der Kamera wiedererkannt habe. Bei einer Besetzung musste sie sich allerdings umgewöhnen. Ab dem 6. Juni wird Gernot Schmidt als ihr Ehemann Uli zur bunten Truppe auf der Schillerallee dazustoßen. Vor zehn Jahren spielte diese Rolle der Schauspieler Frank Voß (61). Das Serienpaar wird "Unter uns" ziemlich aufmischen: Die einstigen Turteltauben verstehen sich nämlich aktuell gar nicht gut und Benno muss daraufhin versuchen, die Beziehung seiner Eltern zu retten.

Der Darsteller von Benno hat auch im wahren Leben alle Hände voll zu tun. Benjamin Heinrich (39) hat drei Kinder mit seiner Ehefrau Antje. Die Kleinste ist gerade einmal sieben Monate alt. Auf Instagram teilte der Star kürzlich ein Video, in dem er seiner Tochter einen Song von Bob Marley (✝36) vorsang, während sie ihn glücklich anschaute. Seine Follower feierten den zuckersüßen Clip. Sogar der sonst so harte Thorsten Legat (55) kommentierte: "Mein Herz geht auf, Bruder!"

Getty Images Petra Nadolny beim Deutschen Comedypreis 2017

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin Heinrich mit seiner Tochter

