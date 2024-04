Anna Julia Antonucci feiert kleines "Unter uns"-Comeback

Die Fans von Unter uns sollten jetzt aufpassen: Anna Julia Antonucci (38) feiert pünktlich zum 30. Jubiläum der Daily ein kleines Comeback! "Es ist eine Reise in die Vergangenheit, was schön ist und mich auch ein bisschen melancholisch stimmt. Als ich bei 'Unter uns' ausgestiegen bin, habe ich für die Filmbranche gebrannt und das tue ich noch immer", schwärmt Anna Julia im Interview mit RTL. Von 2008 bis 2010 stand sie fast täglich in der Rolle der Charlotte Sommer vor der Kamera. Mittlerweile arbeitet Anna Julia als Produzentin. Umso mehr scheint sie sich nun auf ihre kleine Rückkehr zu freuen: "Ich freue mich auf die nächste Zeit, während der ich den Laden ein bisschen aufmischen darf."

Bevor sie das Angebot für ihr kleines "Unter uns"-Comeback annahm, rief sie einen besonderen Menschen an: Ihren einstigen Serien-Ehemann Lars Steinhöfel (38)! "Bevor meine Entscheidung gefallen ist, habe ich Lars angerufen. Nach acht Jahren haben wir zum ersten Mal wieder miteinander telefoniert. Und es war, als wäre es gestern gewesen. Das ist was ganz Besonderes. Nach all den Jahren sind wir immer noch auf einer Wellenlänge. Und auch am Set spielen wir uns die Bälle zu – das macht total Spaß", offenbart die 38-Jährige ebenfalls im Interview.

Doch auch für ihren Serienkollegen ist es etwas ganz Besonderes, wie der Easy-Darsteller im RTL-Interview schwärmt: "Ich habe mir schon lange gewünscht, dass Anna Julia wieder zu mir zurückkommt. Sie war die einzige, neben meinem Spielehemann Timothy Boldt (33), mit der ich mich am Set blind verstanden habe. Egal ob bei Textarbeit oder Zwischenmenschlichem, wir schwimmen einfach auf einer Welle." Fans dürfen gespannt sein, wie ihr Wiedersehen vor der Kamera ablaufen wird – immerhin haute Anna Julias Rolle der Charlotte in die USA ab, um ihre Karriere als Tänzerin voranzutreiben. Kurz darauf zerbrach die Beziehung zu Easy.

RTL / Sebastian Meyer Lars Steinhöfel und Anna Julia Antonucci, Schauspieler

