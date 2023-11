Dieses bekannte Gesicht kehrt ans "Unter uns"-Set zurück

Er feiert sein großes Comeback. Aaron Koszuta (29) gehörte einst zum festen Bestandteil des Unter uns-Casts – zumindest bis seine Rolle sich im Jahr 2017 vorerst aus Köln verabschiedete. Zwar stattete er der Serie in der Vergangenheit den ein oder anderen Besuch ab, dennoch blieb er nie endgültig. Nun überrascht der Schauspieler seine Fans aber mit freudigen Neuigkeiten: Als Valentin Huber kehrt Aaron in die Schillerallee zurück.

Wie RTL berichtet, steht der Schauspieler bereits seit Oktober wieder vor der Kamera. Ab kommendem Jahr soll er dann wieder regelmäßig in der Daily zu sehen sein. "Ich bin wieder da. Ich habe die ersten Szenen abgedreht und es hat mir sehr Spaß gemacht!", berichtet Aaron zu seiner überraschenden Rückkehr. Dabei wirkt der Serienstar sichtlich ausgelassen und voller Vorfreude auf seinen bevorstehenden neuen, alten Job. "Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet", sagt er am Ende grinsend in die Kamera.

Zu seinem damaligen Ausstieg bei "Unter uns", sagte Aaron damals gegenüber RTL: "Die Zeit bei 'Unter uns' war für mich wie ein Abenteuer. Es war immer Halligalli, es war immer was los. Es war eine geile Zeit!" Scheint also, als sei die Zeit tatsächlich so mega gewesen, dass es ihn nun zurück in sein offenbar zweites zu Hause zieht – die Kölner Schillerallee.

RTL / Stefan Behrens Valentin (Aaron Koszuta) und Benedikt (Jens Hajek) bei "Unter uns"

ActionPress Aaron Koszuta, Schauspieler

Instagram / aaronkoszuta Aaron Koszuta, Schauspieler

