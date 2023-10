So gefällt Miriam Lahnstein ihr neuer Job bei "Unter uns"

Wie gefällt es Miriam Lahnstein (49) bei Unter uns? Die Düsseldorferin, die durch die Rolle der Gräfin Tanja von Lahnstein bei Verbotene Liebe bekannt wurde, steht seit ihrem 13. Lebensjahr vor der Kamera. Ab Oktober wird die Blondine bei "Unter uns" zu sehen sein. Vorab plauderte Miriam über ihren neuen Job und verrät, wieso der erste Drehtag so besonders war!

Den ersten Drehtag am 9. August 2023 wird Miriam so schnell nicht vergessen – die Schauspielerin konnte sich neben dem neuen Job auch noch über ihren Geburtstag freuen. "Dass die erste Klappe und mein Geburtstag auf einen Tag fielen, war natürlich sehr besonders", erzählt Miriam in einer offiziellen Pressemitteilung von Picture Puzzle Medien. Die 49-Jährige schwärmt außerdem von ihren neuen Arbeitskollegen: "Ich bin vom Team wirklich sehr herzlich und offen empfangen worden." In der Schillerallee wird Miriam in ihrer neuen Rolle als smarte Geschäftsfrau Patrizia Neumann-Goldberg zu sehen sein.

Und die Rolle hat es in sich! Die Geschäftsfrau und Besitzerin einer großen Hotelkette hat erfahren, dass ihre totgeglaubte Tochter Stella Richter noch lebt. Die Mutter möchte im Gegensatz zu ihrer Tochter wieder ein gutes Verhältnis aufbauen. "Ich glaube, sie wünscht sich eigentlich von Herzen eine innige Mutter-Tochter-Beziehung, ist aber beim Thema wahrer Liebe und warmherziger Nähe ziemlich unbeholfen", weiß Miriam von ihrer neuen Rolle zu berichten.

RTL / Julia Feldhagen Miriam Lahnstein, Schauspielerin

RTL / Sebastian Meyer Miriam Lahnstein, Schauspielerin

ActionPress Miriam Lahnstein, 2017 auf Usedom

