Dieser Post dürfte die heißen Spekulationen zumindest nicht abflauen lassen. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder vermutet, dass Pietro Lombardi (28) wieder mit Ex-Freundin Laura Maria Rypa zusammen ist. Der Sänger heizte diese Gerüchte zwischenzeitlich selbst wieder an, als er erklärte, dass es derzeit jemanden in seinem Leben gebe – ob es sich dabei um Laura oder eine andere Frau handelt, ließ er offen. Laura jedenfalls scheint noch immer etwas für den ehemaligen DSDS-Sieger übrig zu haben: In den sozialen Medien warb sie jetzt für einen Song, an dem Pietro mitgewirkt hat.

Laura postete zwei Bilder der Single "Ci Sarai (Irgendwie)" in ihre Instagram-Story, für die Sänger Giovanni Zarrella (42) sich Pietro als Unterstützung geholt hat. Im ersten Posting markierte sie die beiden Musiker, daneben fügte sie ein rotes Herzchen ein. Ob es sich dabei lediglich um freundschaftlichen Support handelt? Oder ist das Bewerben der Platte doch als romantische Geste zu verstehen? Nachdem sie sich zwischenzeitlich gegenseitig entfolgt waren, hat Pietro seine Ex auf der Fotoplattform mittlerweile wieder abonniert.

Bei "Ci Sarai (Irgendwie)" handelt es sich derweil bereits um Giovannis und Pietros zweite Kooperation. Gemeinsam haben sie aus dem Nena-Hit "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" einen italo-deutschen Gute-Laune-Song mit Sommerflair gezaubert. Das Duett soll auch auf Giovannis im April erscheinenden Album "Ciao" zu finden sein.

