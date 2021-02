Na, Mensch – hat Pietro Lombardi (28) etwa wieder eine neue Frau in seinem Leben? Der einstige DSDS-Juror sorgte in den letzten Wochen für jede Menge Spekulationen, ob er nun wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa zusammen ist oder nicht. Die beiden hatten unabhängig voneinander öffentlich über ihre Gefühle für den jeweils anderen gesprochen. Die Flammen der Leidenschaft scheinen aktuell allerdings erloschen zu sein – denn Laura und Pietro folgen sich nicht mal mehr auf Instagram. Umso überraschender, dass der Sänger nun in einem Podcast offenbar davon spricht, dass sich bei ihm gerade wieder etwas anbahnt!

Gerade erst war Pietro zu Besuch in Leeroy Matatas Podcast – einen Ausschnitt lud der Webvideoproduzent vor wenigen Stunden auf YouTube hoch. Darin plauderte er mit dem Ex-Mann von Sarah Lombardi (28) nicht nur über dessen Karriere, sondern auch dessen Liebesleben. Und dabei entlockte Leeroy dem Musiker eine überraschende Aussage: Offenbar bahnt sich bei ihm gerade wieder eine Liebelei an! "Um deine Frage zu beantworten, ja da ist ein Mädchen gerade", gab er kichernd zu. Um wen es sich bei der Dame handelt und wie er ihren aktuellen Status bezeichnen würde, ließ er allerdings offen – auch ob es sich vielleicht doch erneut um Laura handelt.

Pietro ist es in dem Podcast wichtig zu betonen, dass er eigentlich nicht auf Krampf eine neue Partnerin suche, denn: "Ich bin seit elf Jahren dabei. Ich brauche keine Frau, um erfolgreich zu sein oder um Erfolg im Business zu haben. Sonst hätte ich mir schon nach Sarah direkt eine Frau geholt, um im Gespräch zu bleiben." Ob seine rund 1,9 Millionen Follower wohl bald erfahren, von wem der 28-Jährige gesprochen hat?

