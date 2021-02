Gestern Abend fiel endlich der Startschuss zur 14. Staffel von Let's Dance. Wie in den vergangenen Jahren startete das Format auch diesmal mit einer Kennenlernshow, in welcher die prominenten Kandidaten und Profitänzer erfahren, mit wem sie in den kommenden Monaten tanzen werden. Für den Cast ist das jedes Mal eine sehr spannende Angelegenheit – doch wie kam die Auftaktfolge eigentlich bei den Zuschauern an?

Die Show startete wie gewohnt mit dem spektakulären Opening der Profitänzer, das bei dem einen oder anderen Fan wohl für Gänsehaut gesorgt haben dürfte. Kurz darauf präsentierten Promis und Coaches ihre Gruppentänze – und bereits der erste hatte es in sich. Rúrik Gíslason (33), Ilse DeLange (43) und Valentina Pahde (26) begeisterten die Jury. Selbst der sonst so strenge Joachim Llambi (56) fand den Auftritt des Trios gar nicht mal so schlecht. Vor allem Valentina konnte überzeugen und holte sich mit 21 Punkten die beste Jurywertung des Abends. Allerdings bedeutete das nicht, dass sich die GZSZ-Darstellerin auch das begehrte Direkt-Ticket sichern konnte. Das schnappte sich dank der zahlreichen Anrufe doch tatsächlich Rúrik, der damit in der kommenden Woche nicht von den Zuschauern rausgewählt werden kann.

Zudem raubten auch noch einmal die Vorjahressieger Massimo Sinató (40) und Lili Paul-Roncalli (22) dem Publikum mit ihrer Performance den Atem, bevor die Zuteilung der Tanzpaare stattfand. Christian Polanc (42) hatte die Ehre, sich seine Tanzpartnerin auszusuchen und seine Wahl fiel auf Lola Weippert (24), die daraufhin vor Freude in Tränen ausbrach. Obwohl der Abend also einiges zu bieten hatte, wurde von den Fans aber vor allem einer sehnlichst vermisst: In den sozialen Netzwerken fragten sich viele, warum Erich Klann (33) nicht dabei ist. Viele hielten fest, dass die Sendung ohne ihn nur noch halb so viel Spaß mache. Außerdem fehlten mit Ekaterina Leonova (33), Isabel Edvardsson (38), Oana Nechiti (33) sowie Regina (32) und Sergiu Luca (38) weitere beliebte Tänzer, die sonst in der Vergangenheit immer für gute Stimmung auf dem Parkett gesorgt hatten. Wie hat euch der Auftakt der neuen "Let's Dance"-Staffel gefallen? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde, Andrzej Cibis, Malika Dzumaev und Rúrik Gislason

Anzeige

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de