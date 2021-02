Endlich ist das Tanzfieber in Deutschland wieder ausgebrochen! Am Freitagabend fegten zum ersten Mal die 14 neuen Stars und Sternchen über das Let's Dance-Parkett und haben schon jetzt den einen oder anderen Zuschauer um den Finger gewickelt. Doch wer tanzt in diesem Jahr mit wem? Tatsächlich können sich die Promis um Valentina Pahde (26), Kai Ebel (56) und Senna Gammour (41) auf diese Tanzpartner freuen...

Die GZSZ-Beauty Valentina darf sich über Profi Valentin Lusin (34) freuen, Sport-Reporter Kai tanzt mit Kathrin Menzinger (32) und Musikerin Senna hat das große Los mit Robert Beitsch (29) gezogen. Doch mit wem tanzt der Rest? Model Kim Riekenberg (26) darf die nächsten Wochen mit Pasha Zvychaynyy trainieren, Barack Obamas (59) Halbschwester Auma Obama tanzt mit Andrzej Cibis (33) und Schauspieler Erol Sander (52) bekommt Marta Arndt (31) an die Seite gestellt.

Musikerin Ilse DeLange (43) bekommt Evgeny Vinokurov (30) zugeteilt, Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (69) wird mit Christina Luft (31) über das Pakett fegen und Box-Star Simon Zachenhuber bekommt Patricija Belousova zur Seite gestellt. Fußball-Hottie Rúrik Gíslason (33) wird mit Renata Lusin (33) das Studio in Köln Ossendorf rocken, Schlagermusiker Mickie Krause (50) wird von Malika Dzumaev trainiert und DSDS-Star Vanessa Neigert (28) freut sich auf ihre "Let's Dance"-Reise mit Alexandru Ionele.

Nicolas Puschmann (29) wird in diesem Jahr eine besondere Ehre zuteil – er ist der erste Mann, der bei "Let's Dance" mit einem Mann tanzen wird. Ihm wurde Vadim Garbuzov (33) zugeteilt und die Freude darüber war riesig. Und auch Profi-Tänzer Christian Polanc (42) hat ein besonderes Los gezogen, er durfte sich Lola Weippert (24) – dank seines Gewinns der "Let's Dance"-Profi-Challenge – als Erster aussuchen.

Zusätzlich hatten die Zuschauer am Freitagabend in der Hand, wer kommende Woche bereits sicher eine Runde weiter ist. Das Direkt-Ticket haben Rúrik und Renata gewonnen. Doch ausruhen kommt für die beiden nicht in die Tüte, sie müssen genauso trainieren und antreten wie die anderen Paare – nur eben mit dem Vorteil, dass sie vor einem möglichen Exit gesichert sind.

