Die Schauspielwelt trauert um Jahmil French. Der kanadische Schauspieler ist unter anderem für seine Rolle in der Jugendserie "Degrassi: The Next Generation" bekannt. Er spielte dort jahrelang die Rolle des Dave Turner. Außerdem kennen viele Zuschauer den Serienstar aus der Netflix-Produktion "Soundtrack". Jetzt gibt es traurige Nachrichten von dem aufstrebenden Talent: Jahmil ist im Alter von erst 29 Jahren ganz überraschend verstorben.

Nähere Informationen zum Tod des Tattoo-Fans gibt es bisher noch nicht. Die schrecklichen Nachrichten überbrachten seine ehemaligen Serien-Kollegen via Social Media: "Jahmil French, du wirst für immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Danke, dass du einer der talentiertesten, mitfühlendsten, nettesten und lustigsten Freunde warst, die ich habe", twitterte unter anderem "Degrassi"-Star Melinda Shankar und bestätigte damit Jahmils Tod.

Auch die Fans des 29-Jährigen haben sich bereits zu Wort gemeldet und bekunden auf Instagram ihr Beileid. "Wir werden dich sehr vermissen. Ruhe in Frieden, König" oder "Ich gucke 'Degrassi' schon seit 2001 und ich erinnere mich daran, als sie deinen und die anderen neuen Charaktere vorgestellt haben. Erst mochte sie keiner, aber ich habe mich sofort in den neuen Cast verliebt", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Getty Images Schauspieler Jahmil French

Instagram / jahmilfrench Jahmil French, Schauspieler

Getty Images Jahmil French, Schauspieler

