Der Tod von Jahmil French erschütterte am Dienstagabend die Film- und Fernsehwelt: Mit nur 29 Jahren war der ehemalige "Degrassi"-Darsteller verstorben – die genauen Umstände seines Ablebens sind bisher nicht bekannt. Zahlreiche Fans meldeten sich anschließend bereits mit rührenden Worten an den Schauspieler im Netz. So nun auch Christina Milian (39): Die Musikerin verabschiedete sich jetzt öffentlich von ihrem guten Freund.

Unter dem letzten Instagram-Beitrag von Jahmil (29) sammelten sich in den vergangenen Stunden zahlreiche Kommentare voller Anteilnahme. Auch die 39-Jährige hinterließ dort einen kurzen finalen Gruß an den Kanadier: "Du wirst vermisst. Ruhe in Frieden, König", schrieb die "Bring It On"-Darstellerin – mehr als 640 Menschen versahen ihren Beitrag daraufhin mit einem "Gefällt mir".

Jahmil und Christina hatten zuletzt für die Netflix-Produktion "Soundtrack" gemeinsam vor der Kamera gestanden. In der Musicalserie spielte der Verstorbene den Dante Sands und die Brünette dessen Ex-Freundin. Auf seinem Insta-Profil veröffentlichte Jamihl im Dezember sogar ein Selfie von den Dreharbeiten mit Christina.

Getty Images Christina Milian, Mai 2019

Instagram / jahmilfrench Jahmil French, Schauspieler

Instagram / jahmilfrench Christina Milian und Jahmil French, Dezember 2020

