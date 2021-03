Sie machen Are You The One? zum echten Fummelformat: Kathleen Glawe und Aaron Hundhausen scheinen ihre Zeit in der TV-Villa in vollen Zügen zu genießen. Dass es sie nicht stört, dass ganz Reality-TV-Deutschland ihnen dabei zuschaut, wenn es im Boom Boom Room zur Sache geht, haben die beiden schon viele Male bewiesen – und damit sogar einen Show-Rekord aufgestellt. Promiflash hat Kathi jetzt erzählt, dass der TV-Sex für sie irgendwann völlige Routine war.

Aaron und sie hätten eine wunderschöne und intensive Zeit in der Villa gehabt, erinnerte sich Kathi im Gespräch mit Promiflash. Sie könne es kaum fassen, wie ähnlich sie und ihr Lover sich in vielerlei Hinsicht seien. Ab einem bestimmten Punkt hätten sie die Kameras einfach vergessen. "Es war irgendwann schon Routine, die Gruppe zu verlassen und den Abend im Boom Boom Room ausklingen zu lassen", schwärmte die Blondine.

Dass Aaron gar nicht ihr Perfect Match war, sei für sie ebenso zur Nebensache geraten wie das Preisgeld, verriet die TV-Beauty: "Ich hab meinen persönlichen Hauptgewinn in der Villa gefunden. Liebe ist mir wichtiger als Geld." Dennoch sei sie eine Teamplayerin und habe daher die Show nicht aus den Augen verloren: "Für die Gemeinschaft wollte ich schon gewinnen und nicht egoistisch mein Ding durchziehen."

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Aaron

TVNOW Aaron und Kathleen beim Date

Instagram / kathiie__ TV-Beauty Kathleen Glawe

