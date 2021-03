Ist diese Freundschaft zum Scheitern verurteilt? Beim Bachelor kämpfen Stephie Stark (25) und Michelle Gwozdz gerade um das Herz von Niko Griesert (30). Die Frauen kamen aber nicht nur dem Rosenkavalier schon sehr nahe, sondern freundeten sich auch miteinander an. Doch hat ihre Freundschaft eine Zukunft? Stephie platzte nun der Kragen: Sie ist sich sicher, gegen ihre Freundin keine Chance zu haben.

Nachdem Mimi früher als gedacht von einem Date mit Niko zurückkam, konnte Stephie nicht länger innehalten. Während die beiden unter der Dusche stehen, gestand sie: "Ich glaube schon die ganze Zeit, dass ich am Ende gegen dich verlieren werde." Sie sei nun an den Punkt gekommen, an dem sie nicht mehr könne. "Ich kann dir nicht mehr die ganze Zeit positiv zureden, weil mir auch keiner positiv zuredet und ich nur noch heulen könnte", gab Stephie zu.

Die 25-Jährige sei sich sicher, dass Mimi es ins Finale schafft. Sie selbst werde dagegen vorher fliegen. Und das ist natürlich gegen ihren Willen, wie sie kurz darauf im Einzelinterview klar machte: "Natürlich bin ich am Ende mehr daran interessiert, dass ich [Niko] bekomme."

TVNow Michelle Gwozdz und Stephie Stark bei "Der Bachelor"

TVNow Michelle Gwozdz und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

TVNow Stephie Stark und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

