Video im Netz verrät: Mimi Gwozdz ist wohl wieder Single

Michelle Gwozdz (31) sorgt mit einem Video in den sozialen Medien für Stirnrunzeln. Der Clip auf Instagram zeigt die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit ihren Freundinnen, darunter auch Ex-Bachelorette-Girl Gerda Lewis (32). Die Damen zeigen Aufwärmübungen, dazu kommentiert Mimi: "POV: Aufwärmen, weil die Mädels alle gerade rechtzeitig für den Hot Girl Summer Single sind." Damit sorgt sie für Spekulationen. Erst kurz vor Weihnachten 2024 hatte Mimi ihre neue Beziehung öffentlich gemacht – von einer Trennung war bisher nicht die Rede.

Ihre Fans im Netz reagieren verwirrt. "Was hab ich verpasst? Seit wann bist du wieder Single?", fragt ein User verblüfft nach. Ein anderer hakt nach: "Ich dachte, du bist vergeben?" Auch Gerdas Beziehungsstatus sorgt für Verwirrung. Die Influencerin hatte zuletzt immer wieder Fotos mit ihrem mutmaßlichen neuen Partner Raphael im Netz gepostet – auf einer Aufnahme strahlen die beiden in die Kamera, während er beherzt in ihren Po kneift, auf einer anderen knutschen die beiden. Laut dem Instagram-Clip könnte nun aber schon wieder alles vorbei sein.

Die Beziehung von Mimi und ihrem Ex Yannick Syperek war kurz nach ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. im Jahr 2023 zerbrochen. Nach dem Liebes-Aus ging es beiden zunächst sehr schlecht, 2024 gab Mimi dem Thema Liebe allerdings noch eine Chance: Sie wurde auf der Promi-Dating-App Raya gesichtet. Im Dezember 2024 gab sie dann ihr Liebesglück mit ihrem neuen Freund Ben bekannt. Gerda hingegen hatte sich im November 2024 von ihrem Ex Jannik Kontalis getrennt – sie deutete damals an, er sei ihr fremdgegangen.

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, Realitystar

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

