Gönnen sich Stephie Stark (25) und Michelle Gwozdz gegenseitig ihr Glück? Bei Der Bachelor sind die Frauen eigentlich knallharte Konkurrentinnen im Kampf um Niko Grieserts (30) Herz. Beide stehen ganz hoch in seiner Gunst und konnten schon kuschelige Stunden mit dem TV-Single verbringen. Sowohl die Take Me Out-Teilnehmerin als auch Mimi haben ihren vermeintlichen Mr. Right sogar schon geküsst. Trotzdem sind die zwei ziemlich gute Freundinnen. Ist die Freundschaft jetzt in Gefahr? Niko nimmt die beiden mit zum Gruppendate und testet ihre Eifersucht.

Neben Linda-Caroline Nobat (26) und Jacqueline Siegle (23) dürfen die beiden Blondinen mit auf den Ausflug ins Bergwerk. Stephie zieht allerdings das große Los und darf danach noch einige Stunden alleine mit dem 30-Jährigen verbringen. Bevor sich die beiden wieder einmal intimen Knutschereien widmen, sucht Niko das Gespräch mit der Münchenerin: "Ich weiß, mit wem du dich am besten verstehst, das habe ich mittlerweile mitbekommen. Glaubst du, es war Absicht, dass ihr heute Abend zusammen hier wart?" Gemeint ist damit ganz offensichtlich Mimi. Ob Niko die Ladys also gezielt zum Eifersuchtstest geschickt hat? "Vielleicht", lautet seine Antwort.

Doch spielt Eifersucht überhaupt eine Rolle bei den beiden? Zurück im Chalet ziehen sich die vermeintlichen Besties zum Vieraugengespräch zurück und Stephie schwärmt von ihrem Rendezvous. Zwar gibt sich Mimi tapfer, ihre Blicke sprechen aber Bände – spätestens, als die 25-Jährige von dem Kuss erzählt. "Schön für die beiden, aber andererseits denke ich mir: Ich war doch noch am Tag davor in deinem Arm, da kannst du doch so etwas nicht machen", gesteht die Bürokauffrau später.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNow Stephie und Niko bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Bachelor-Kandidatin Mimi mit Niko Griesert

Anzeige

TVNow Stephie und Niko bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de