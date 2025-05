Deshalb ist für Mimi Gwozdz Liebescomeback ausgeschlossen

Michelle Gwozdz (31), besser bekannt als Mimi, hat in einem Interview mit Promiflash bestätigt, dass sie und ihr Freund Ben seit zwei Wochen getrennte Wege gehen. Die Beziehung, die sie erst im Dezember 2024 öffentlich gemacht hatten, ist damit nach wenigen Monaten schon wieder Geschichte. Die einstige Bachelor-Gewinnerin verriet, dass die Trennung von ihrem Ex-Partner ausging und erklärte offen die Gründe: "Offenbar auseinandergelebt, andere Vorstellungen einer Zukunft, die Hunde waren scheinbar ein Problem."

Vor allem letzterer Grund führt dazu, dass Mimi ein Liebescomeback mit Ben kategorisch ausschließt. Die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin stellte gegenüber Promiflash klar: "Ich würde meine Hunde für keinen Mann dieser Welt hergeben – also ausgeschlossen." Die Liebe zu ihren drei Vierbeinern namens Malio, Lotta und Carlo ist für die stolze Hundemama also wichtiger als alles andere und hat vor jeglichen romantischen Bindungen ganz klar Priorität. Ein Neuanfang mit Ex Ben scheint unter diesen Umständen unmöglich.

Obwohl das Liebes-Aus für die 31-Jährige unerwartet gewesen sei – ihr Ex habe die Beziehung nämlich mit einem "kurzen WhatsApp-Call und wenig Worten" beendet – gehe es ihr mittlerweile den Umständen entsprechend gut. "Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht beklagen. Mir geht’s besser, als ich gedacht hätte", entgegnete sie im Promiflash-Interview auf die Frage nach ihrem Wohlbefinden.

Anzeige Anzeige

TikTok / mimi.gwo Michelle Gwozdz und ihr neuer Freund Ben, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz und ihr Hund Malio, März 2025

Anzeige Anzeige