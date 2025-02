Fans neugierig: Sind Karina Wagner und BFF Mimi zerstritten?

Bei Make Love, Fake Love sucht in diesem Jahr Karina Wagner (28) zwischen Singles und Vergebenen die große Liebe. Um sich nicht nur allein ein Bild von den Kandidaten zu machen, lud das Reality-Sternchen in Folge sechs ihre beste Freundin Mimi Gwozdz (31) in die Villa ein. Bei Maurice, einem von Karinas Favoriten, war sich die Blondine sicher: Er muss single sein – schließlich kennt sie ihn höchstpersönlich. Mittlerweile ist aber klar, dass Maurice in festen Händen ist, weshalb sich die Fans fragen, ob Karina nun sauer auf ihre beste Freundin ist. Bei Instagram macht sie jetzt klar: "Nein, wir sind nicht zerstritten. [...] Es ist zwischen uns alles gut."

Außerdem betont Karina, weshalb sie Mimi damals sofort glaubte, als sie ihr versicherte, dass Maurice zu "100 Prozent" single sei: "Es wurde ja nicht alles gezeigt, was Mimi da gesagt hat, aber es gab für mich Argumente, die zu 100 Prozent dafür gesprochen haben, dass dieser Mann single sein muss." Welche Gründe das genau sind, erläutert sie nicht genauer, nur so viel verrät sie: "Es gibt einfach Dinge, für die man single sein muss. Also, es geht gar nicht anders."

Während Karina in der Datingshow noch die große Liebe sucht, hat ihre Bestie Mimi sie bereits gefunden. Wie die einstige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin im Promiflash-Interview verriet, haben sie und ihr Freund Ben sich im vergangenen Sommer auf der Partyinsel Mallorca kennengelernt. Dass ihr Partner nicht in der Öffentlichkeit steht, genieße Mimi sehr – und will es auch gar nicht ändern. Auf die Frage, ob sie sich mit ihrem Ben in eine gemeinsame Teilnahme an einem Reality-TV-Format vorstellen könne, antwortete sie entschlossen: "Aktuell überhaupt nicht."

Anzeige Anzeige

RTL Maurice und Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

TikTok / mimi.gwo Michelle Gwozdz und ihr neuer Freund Ben, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige