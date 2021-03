Traurige Nachrichten aus der deutschen Schauspiel-Welt: Katharina Matz ist tot. Seit den 1950er-Jahren war die gebürtige Haindorferin in zahlreichen Film- und Serienproduktionen zu sehen. Unter anderem spielte sie in "Der Landarzt", "SOKO Köln" und "Rosamunde Pilcher" mit. 2020 flimmerte ihr letzter Film über die Mattscheibe – "Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht". Nun ist Matz im Alter von 90 Jahren verstorben.

Wie das Deutsche Theater unter Berufung auf das Umfeld der Schauspielerin bestätigte, starb Matz am gestrigen Mittwoch in ihrer Wahlheimat Berlin. "Das Deutsche Theater Berlin trauert um eine Kollegin, Weggefährtin und Freundin", hieß es in dem Statement. Weitere Einzelheiten zu ihrem Tod sind nicht bekannt.

Das Theater war Matz' große Leidenschaft. Im Laufe ihrer Karriere spielte sie in rund 30 Stücken mit. Am Deutschen Theater in Berlin war sie seit 2012 regelmäßig als Gast zu sehen. Im Frühjahr 2020 hatte sie dort noch für die Uraufführung von "Das Herz der Krake" von Nis-Momme Stockmann geprobt.

United Archives GmbH Katharina Matz und Marianne Hoppe in "Briefe nach Luzern"

United Archives GmbH Heinz Baumann und Katharina Matz in "Heimatgeschichten"

United Archives GmbH Klaus Grünberg, Lyvia Bauer, Katharina Matz in "Schmetterlinge weinen nicht"

