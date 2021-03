Sie sorgt für Gänsehaut in der Wrestling-Show "SmackDown"! Die Karrierewege von Dwayne "The Rock" Johnson (48) und seiner Cousine Nia Jax haben sich schon vor Jahren getrennt. Während "The Rock" eine steile Karriere als Schauspieler hingelegt hat und heute ein Hollywoodstar ist, wurde Nia zur Profi-Wrestlerin. Und in der Wrestling-Welt hat sie nun ordentlich für Aufsehen gesorgt. Bei dem sonst so brutalen Sport ließ Nia nun romantische Töne im Ring anklingen!

Bei "Smackdown", einer wöchentlichen Wrestling-Show mit den Superstars der Szene, hatte WWE-Star Reginald Thomas keinen sonderlich guten Abend – er bekam zunächst von allen Wrestlerinnen eine verpasst. Nachdem er angeblich zu viel Zeit mit der Wrestlerin Sasha Banks (29) verbracht hat, wurde er prompt von seiner Chefin Carmella gefeuert und bekam dazu auch noch ein Glas Wein ins Gesicht geschüttet. Danach blitzte er selbst bei Banks ab und bekam die Tür vor der Nase zugeknallt. Doch unerwartet fand dafür jemand anderes Gefallen an dem Sportler: Nia erschien und schwärmte: "Seht ihr nicht, was ich sehe? Er ist irgendwie süß!" Reginald machte daraufhin nur große Augen.

Dass Nia überhaupt im WWE-Kosmos Fuß fasste, verdankt sie ihrem berühmten Cousin "The Rock". Ihn hatte sie damals kämpfen sehen und daraufhin entschieden, ebenfalls diesen Weg einschlagen zu wollen. Noch heute halten die beiden intensiven Kontakt.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson im Oktober 2020

Instagram / niajaxwwe Nia Jax, 2021

Getty Images Dwayne Johnson im Dezember 2019

