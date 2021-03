Jill Lange (20) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Beauty versucht, bei Are You The One? ihr perfektes Match zu finden – mit vollem Körpereinsatz untersuchte sie bereits ihre Kompatibilität mit ihren Mitstreitern Maximilian und Sascha. Und auch die anderen Teilnehmer sind fleißig dabei: Einige Kandidaten kommen sich sogar besonders nahe – Sex ist in der Villa folglich ein großes Thema. Nun packte die 20-Jährige diesbezüglich ein intimes Detail aus: Jill kam beim Liebesspiel noch nie zum Höhepunkt!

In geselliger Runde lüftete die Blondine ihr Geheimnis. "Ich bin noch nie beim Sex gekommen", platzte es aus der Tattoo-Liebhaberin heraus. Diese Aussage löste kontroverse Reaktionen aus – während Christin wohl eine ganze Zeit lang ähnliche Erfahrungen gemacht hatte, reagierte Maximilian ungläubig: "Dann hattest du noch nie richtig Sex gehabt." Jill war da allerdings anderer Meinung – sie hätte nämlich schon viel rumexperimentiert.

Ihre Mitbewohnerin Victoria konnte sich diesbezüglich wohl zumindest in den vergangenen Tagen nicht beklagen – nach ihrem Intermezzo mit dem Beau Germain schwärmte sie nämlich von dessen Fertigkeiten: "Ich schwöre, das habe ich schon voll vermisst."

TVNow/ Markus Hertrich Jill, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

TVNOW / Markus Hertrich Maximilian, Kandidat bei "Are You The One?"

TVNow Victoria und Germain bei "Are You The One?"

