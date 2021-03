Der Boom-Boom-Room gehört längst Kathleen Glawe und Aaron Hundhausen! Obwohl die beiden Are You The One?-Teilnehmer kein Perfect Match bilden, sind sie nicht auseinanderzubekommen. Die zwei sind nicht nur das Traumpaar der aktuellen Staffel, sondern führen auch die Liste der Privatsuite-Aufenthalte an. In fast jeder der vergangenen Folgen haben sich Kathi und der Ex on the Beach-Star unter der Bettdecke vergnügt. Auch in Episode 14 machten sie keine Ausnahme: Sie übten sich schon wieder im Matratzensport.

"Sex ist mir sehr wichtig. Weil, wenn es im Bett nicht läuft, macht das Ganze auch keinen Spaß und dann verliert man schnell die Lust", stellte Aaron klar – und entführte seine Liebste daraufhin direkt in das Privatzimmer für schlüpfrige Angelegenheiten. Weil das Bett dort aber nicht ausschließlich von den beiden Dauergästen genutzt worden ist, mussten die Blondine und ihr Flirtpartner Decken und Matratze zunächst neu beziehen. Kurz darauf konnte das wilde Sexabenteuer aber in eine neue Runde gehen.

Viel zu sehen war dieses Mal allerdings aufgrund des gedämmten Lichtes nicht. "Die machen alles dunkel. Die wollen es selbst schon nicht sehen: 'Nicht schon wieder'", witzelte Aaron. Dass es am Ende aber tatsächlich zum Sexakt kam, wurde spätestens dann klar, als der Blondschopf nach dem lustvollen Gestöhne verkündete, das Kondom wegbringen zu wollen.

