Lars Maucher übersticht Tattoo von Ex Jills Fingerabdruck!

Die Beziehung liegt endgültig hinter ihm und der Beweis ist noch ganz frisch! Im Oktober 2022 ließ Lars Maucher (27) sich den Fingerabdruck seiner damaligen Freundin Jill Lange (23) auf den Unterarm tätowieren – denn "Liebe geht unter die Haut", wie der gebürtige Stuttgarter damals noch schwärmte. Jetzt, nachdem die beiden schon acht Monate nicht mehr zusammen sind, hat er genug von dem Tattoo und will es loswerden. In seiner Instagram-Story zeigt der ehemalige Bachlorette-Kandidat, wie er das Tattoo mit einem neuen Motiv überstechen lässt. Wo früher der Fingerabdruck seiner Ex war, prangt jetzt ein schwarzer Ballon auf seiner Haut.

Lars und Jill hatten sich bei der Reality-TV-Show Ex on the Beach kennengelernt und Hals über Kopf ineinander verliebt. Doch nach wenigen Monaten ging die Beziehung in die Brüche, woraufhin beide Reality-TV-Stars ihre Ansicht der Tatsachen im Internet teilten. Jill behauptete sogar, Lars hätte ihr ins Gesicht gespuckt. In ihrer Story auf Instagram teilt sie, dass das auch der Grund für das Liebes-Aus gewesen sei. "Wir haben uns getrennt, weil Lars etwas gemacht hat, das sich keiner von euch gefallen lassen sollte", erklärte sie.

Lars wehrte sich gegen die Vorwürfe und behauptete, Jill hätte alles nur erfunden, um damit mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Laut ihm ist seine Ex diejenige mit dem Aggressionsproblem. Im August 2023 meldete er sich bei seinen Fans erneut mit einem Update zu dem Thema zurück. In seiner eigenen Story auf seinem Social-Media-Kanal erklärte er, dass er mit Jill und der ganzen Sache endlich abgeschlossen hat. "Sie hat es mir aber auch erstaunlich leicht gemacht", meinte er ganz ehrlich.

Instagram / lars_maucher Arm von Lars Maucher, 2024

Instagram / lars_maucher Lars Maucher

