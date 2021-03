Was für ein Hin und Her...! Vor kaum 24 Stunden wurde bekannt, dass sich Scarlett Moffatt und ihr Freund Scott Dobinson getrennt haben. Die beiden waren seit 2019 in einer Beziehung und hatten sich erst kürzlich ein gemeinsames Haus gekauft. Doch das Liebes-Aus scheint heute schon wieder Schnee von gestern zu sein. Was das heißen soll? Im Netz deuten das Reality-TV-Sternchen und sein Polizist an, dass sie wieder zusammen sind.

Diesen Anschein erweckte Scarlett zumindest in ihrer Instagram-Story. Denn als sie sich selbst dabei filmte, wie sie sich das Oprah-Interview mit Prinz Harry (36) und seiner Meghan (39) anschaute, schwenkte sie die Kamera kurz zur Seite und voilà: Da saß Scott. Der Ordnungshüter leistete der ehemaligen UK-Dschungelcamp-Gewinnerin offenbar nur zu gerne Gesellschaft. Dieser gemeinsame TV-Abend ist allerdings nicht das einzige Indiz, das dafür spricht, dass die beiden wieder ein Paar sind.

Die Britin folgt ihrem Scott mittlerweile nämlich auch wieder auf Instagram, nachdem sie ihm nach der Trennung zunächst entfolgt war. Außerdem sind alle gelöschten Pärchenfotos jetzt erneut auf Scarletts Account zu sehen. Was meint ihr? Sind die beiden wirklich wieder zusammen? Stimmt unten ab!

Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt im März 2020

Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt und Scott Dobinson im Februar 2021

Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt im Januar 2021

Glaubt ihr, die beiden sind wieder zusammen? Ja, definitiv! Nein, garantiert nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



