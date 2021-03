Diese Liebesgeschichte hätte Teil einer romantischen Komödie sein können! Scarlett Moffatt hatte sich tatsächlich während eines Polizeieinsatzes in ihren Partner verliebt. Zwischen dem Reality-Sternchen und dem Polizisten hatte es gefunkt, nachdem sie einen unheimlichen Eindringling auf ihrem Grundstück gemeldet hatte und der Wachmann ihr zur Hilfe gekommen war. Was wie in einem Märchen begonnen hatte, hielt für das Paar allerdings kein Happy End bereit.

Dass zwischen Scarlett und Scott mittlerweile wieder alles aus ist, bestätigen Freunde gegenüber The Sun. Die Britin sei nach der Trennung am Boden zerstört – immerhin sei sie gerade erst mit ihrem Freund zusammengezogen. "Sie hatten ein paar harte Wochen und in letzter Zeit ist alles zu viel geworden", wird ein Insider zitiert.

Und so hätten beide zusammen den Entschluss gefasst, die Beziehung zu beenden. "Gemeinsam haben sie beschlossen, sich Zeit zu nehmen, und Scarlett hat den Leuten gesagt, dass es endgültig vorbei ist", erzählt die Quelle weiter. Scarlett äußerte sich bereits zum Liebes-Aus, löschte ihren Instagram-Beitrag allerdings nach wenigen Minuten wieder.

Getty Images Scarlett Moffatt im Feburar 2020

Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt mit Freund Scott

Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt

