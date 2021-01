Das britische Reality-TV-Sternchen Scarlett Moffatt hat mal wieder für skurrile Schlagzeilen gesorgt. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass Scarlett den Erfolg ihrer eigenen Abnehm-DVD torpedieren wollte. Jetzt wurde eine seltsame Dating-Story der ehemaligen Siegerin des UK-Dschungelcamps publik. Und "Hol mich hier raus" wird sie sich wohl auch gedacht haben, als sie kürzlich den Notruf wählte, weil ein Fremder vor ihrem Haus ihr Angst einjagte. Doch als der Wachtmeister kam, geriet der eigentliche Vorfall anscheinend ganz schnell zur Nebensache.

Das verriet Scarlett gegenüber Mirror: "Da war so ein seltsamer Typ, der Fotos vom Inneren meines Hauses machen wollte, also habe ich die Polizei gerufen." Der Sache angenommen habe sich dann ein Beamter namens Scott, den Scarlett schon seit Langem gekannt habe. So richtig übergesprungen sei der Funke aber erst bei dieser Rettungsaktion. "Er ist wirklich fit und gefällt mir schon sehr gut", habe sie zu einer Freundin gesagt, die auch vor Ort war.

Direkt vor Ort "verhaften" lassen hat sich Scarlett dann aber doch nicht: "Meine Freundin verleitete mich dazu, ihm bei Facebook zu schreiben." Sie habe sich dann dazu entschlossen, ein Bild zu kommentieren, das Scott mit seinem Hund zeigt, erläutert sie den Ablauf. "Ich hab 'Oh, wie süß... und der Hund erst!' geschrieben, ich hatte schon ein paar Gläschen", verriet sie. Den schnuckeligen Polizisten hat das jedenfalls überzeugt, die beiden sind heute ein Paar.

Anzeige

Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt im März 2020

Anzeige

Getty Images Scarlett Moffatt bei einem Event in London, 2017

Anzeige

Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt, Siegerin des britischen Dschungelcamps 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de