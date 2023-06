"Gogglebox"-Star Scarlett Moffatt ist erstmals Mama geworden

Süße News aus dem Hause Moffatt! Scarlett Moffatt ist bekannt aus der Reality-TV-Show "Gogglebox". Von 2014 bis 2016 hatte die Beauty in dem britischen Fernsehformat mitgewirkt. In ihrem Privatleben ging es in den vergangenen Jahren, ähnlich wie in ihrer Show, drunter und drüber. 2019 war sie mit ihrem Partner Scott Dobinson zusammengekommen. Zwei Jahre später trennten sie sich jedoch, kamen aber nur 24 Stunden später wieder zusammen. Das alles ist aber inzwischen Geschichte: Denn nun sind Scarlett und Scott erstmals Eltern geworden!

Via Instagram macht die frisch gebackene Mami die schönen Neuigkeiten nun publik. Ihr kleiner Sohn hat das Licht der Welt erblickt. "Jude Xavier Dobinson. Mein lieber Junge, ich kann nicht aufhören zu weinen, wenn ich dich ansehe, denn ich kann nicht glauben, dass du mir gehörst", schwärmt Scarlett zu einem niedlichen Foto, das sie, Scott und ihr Söhnchen im Krankenhaus zeigt.

Im Februar hatte Scarlett ihre Schwangerschaft bekannt gemacht. Ihr Sohn konnte es jedoch offenbar gar nicht abwarten, seine Mama kennenzulernen. Jude erblickte nämlich fünf Wochen zu früh das Licht der Welt. Ich und dein Daddy lieben dich so sehr, dass ich dieses Gefühl nicht einmal in Worte fassen kann", schreibt die UK-Bekanntheit weiter.

