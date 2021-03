Die The Masked Singer-Fans glauben, das Rätsel um den schillernden Flamingo endlich gelöst zu haben! Bis zuletzt konnten sich weder das Rateteam aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) noch die Zuschauer der Gesangsshow einigen: Steckt unter dem Flamingo-Kostüm ein männlicher oder ein weiblicher Promi? Doch nach der letzten Folge, in der der Paradiesvogel erstmals so richtig losgelegt hat, besteht für den Großteil kein Zweifel mehr: Diese Stimme klingt männlich. Tatsächlich hat die "The Masked Singer"-Community jetzt auch eine konkrete Theorie – sie glaubt, es ist der britische Sänger Ross Antony (46)!

Die Zuschauer waren während der gestrigen Sendung wieder fleißig auf Twitter unterwegs. Nach dem Auftritt des Tierchens mit den pinkfarbenen Federn regnete es Kommentare wie diesen hier: "Ich höre beim Flamingo ganz eindeutig Ross Antony raus." Eine andere Userin schrieb: "Der Flamingo ist definitiv Ross Antony, das weiß man als Bro'Sis-Fan!" Seine Fans sind überzeugt, dass er sich in den vorherigen Shows zurückgehalten und erst gestern Abend sein wahres Gesangstalent ausgepackt hat, damit man ihn nicht direkt erkennt.

Und wie sieht es mit den Indizien aus? Passen die? Tatsächlich: ja! Der Flamingo spricht an einer Stelle von "über 30 Jahren Erfahrung" – der 46-Jährige entstammt einer Künstlerfamilie und stand schon im Alter von drei Jahren zum ersten Mal auf der Bühne. Auch die Hinweise auf das "geliebte Tanzen" und den "Rhythmus im Blut" würden zu dem Sänger passen, der ein Diplom von der Guildford School of Acting for Music, Dance and Drama hat.

