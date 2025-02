Schlechte Quoten: "The Masked Singer" kommt 2025 nur einmal

Für The Masked Singer läuft es gerade nicht so rund. Schon in den vergangenen Jahren musste die Rate-Show ordentlich Federn lassen und büßte an Quoten ein. Jetzt zieht der Sender ProSieben Konsequenzen. Wie DWDL berichtet, wird statt zwei Staffeln in diesem Jahr nur eine ausgestrahlt. "'The Masked Singer' legt 2025 eine längere Pause ein und kommt nur einmal", erklärt ein Sprecher des Senders. Wann genau die Season ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt – aber da das Jahr mit großen Schritten auf den Frühling zusteuert, ist es wahrscheinlich, dass es erst Mitte oder Ende 2025 neue Folgen geben wird.

Sicherlich müssen Zuschauer sich auch darauf einstellen, dass es einige Änderungen bei "The Masked Singer" geben wird. Nachdem die ersten Staffeln noch ein breites Publikum überzeugt hatten, nahmen die Quoten über die Jahre dramatisch ab. Die vergangene Season Ende 2024 war mit rund 980.000 Zuschauern an ihrem Tiefpunkt angekommen: Zum ersten Mal, seit die Show im deutschen TV Fuß fasste, lagen die Quoten unter einer Million. In den Kommentaren auf Social Media spiegelt sich recht deutlich wider, was das Problem zu sein scheint: Das Publikum langweilt sich. "Leider ist dieses Format zu Tode geritten worden", schreibt ein User auf dem offiziellen Instagram-Profil der Show. Ein anderer meint: "Wird einfach von Staffel zu Staffel immer schlechter... Irgendwann kommt der Moment, da kennt niemand mehr die Person unter der Maske."

Im vergangenen Jahr fand bereits eine gravierende Veränderung bei "The Masked Singer" statt. Nachdem das Rateteam in den ersten neun Staffeln von Moderatorin Ruth Moschner (48) angeführt wurde, gab es ab Staffel zehn mehr oder weniger neue Gesichter am Ratepult. Fester Bestandteil wurden Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (54) – der Komiker wurde zur elften Staffel von Rea Garvey (51) abgelöst. Alle drei durften schon häufiger miträtseln. Unterstützung gab es von wechselnden Promi-Gästen. Eine Umstrukturierung, die die Fans begrüßten, denn zuletzt waren diese zunehmend genervt von Ruths quirliger Art. Eine weitere Neuerung war das Mysterium. Unter der geheimnisvollen Maske steckte in jeder Show ein anderer Promi, der nur einmal auftrat. Auch die Idee kam beim Publikum schon mal gut an.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Willi Weber Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige

ProSieben/Willi Weber Rick Kavanian, Mija Boes, Palina Rojinski und Rea Garvey, "Masked Singer"-Finaljury

Anzeige Anzeige

Anzeige