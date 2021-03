Samantha und Serkan wurden bei Hochzeit auf den ersten Blick 2020 ein Ehepaar – und rund ein Jahr später nun Eltern! Vergangene Woche hat ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickt. Mittlerweile ist die frischgebackene Mama samt Baby zu Hause und damit auch im Familienalltag angekommen. Auf Social Media verriet sie nun, wie es ihr in ihrer neuen Mutterrolle geht.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Sam von der Baby-Front. Offenbar hält sie der kleine Mann ganz schön auf Trab! "Wenn man den ganzen Tag einfach rumläuft wie Karl Arsch – dann ist Babyalarm", witzelte sie und versah den Clip außerdem mit dem Hashtag #Ichkommezunichts. Aber so richtig schlimm scheint die Braunschweigerin das nicht zu finden. Dass es ihrem Söhnchen gut geht, hat für sie oberste Priorität.

Der fühlt sich offenbar in Sams Armen am wohlsten, denn in dem kurzen Clip ist eine winzige Baby-Hand zu sehen. Viel mehr bekamen die Fans der ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin bisher auch noch nicht zu Gesicht. Auch der Name ihres Nachwuchses ist noch ein wohl gehütetes Geheimnis.

Instagram / samantha_hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Serkan und Samantha

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / serkan.hadeb Samantha und Serkan von "Hochzeit auf den ersten Blick" in Leipzig, Dezember 2019

Glaubt ihr, dass Sam und Serkan zukünftig mehr von ihrem Sohn zeigen werden? Nee, das halten sie bestimmt privat. Ja, mit Sicherheit! Abstimmen Ergebnis anzeigen



