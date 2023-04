"Hochzeit auf den ersten Blick"-Sam kommt nicht mit Ex klar

Samanthas Verhältnis mit ihrem Ex scheint ziemlich angespannt zu sein. Die Blondine lernte ihren Ehemann Serkan bei Hochzeit auf den ersten Blick kennen. Dort heiratete das Paar, ohne sich vorher gekannt zu haben. Im vergangenen Jahr trennten sich die beiden aber, bekamen nach dem Liebes-Aus jedoch noch ein zweites gemeinsames Kind. Jetzt verrät Sam, dass die beiden wegen der Kids immer noch Kontakt haben – gut ist das Verhältnis aber nicht.

In ihrer Instagram-Story beantwortete Sam die Fragen ihrer Fans. Vor allem das Verhältnis zu Serkan interessierte viele Follower. Genauer wollte die Reality-TV-Bekanntheit zwar nicht darauf eingehen – verriet aber, dass sie und ihr Ex wegen der Kinder und dem gemeinsamen Haus noch Kontakt haben. "Was ich euch aber sagen kann, dass unser Verhältnis, wenn man es überhaupt Verhältnis nennen kann, nicht sehr gut ist, und wenn die Kinder nicht wären, dann hätten wir mit Sicherheit gar keinen Kontakt mehr", machte sie mehr als deutlich.

Trotzdem scheint Sam positiv bleiben zu wollen und betonte, wie wichtig ihr ihre Kinder sind. "Meine Kinder sind trotz der ganzen Umstände das Beste, was mir je passieren konnte und ich bin unendlich dankbar und stolz darauf, die zu haben", verriet sie abschließend.

Anzeige

Instagram / serkan.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Serkan und Samantha, 2019

Anzeige

Instagram / samantha_hadeb Die ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Samantha und Serkan

Anzeige

Instagram / samantha_hadeb Serkan und Samantha, TV-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de