"Hochzeit auf ersten Blick"-Serkans Sohn verweigert Kontakt

Serkan ist tief bedrückt. Der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat machte im vergangenen Jahr die Trennung von seiner TV-Ehefrau Samantha durch. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, die seither bei der Steuerfachangestellten in der Nähe von Braunschweig leben. Serkan arbeitet als Soldat und wohnt unter der Woche in einer 200 Kilometer entfernten Kaserne. Seine Kinder hatte er nach dem Ehe-Aus zunächst immer am Wochenende besucht. Inzwischen will sein Sohn aber offenbar nichts mehr mit ihm zu tun haben.

"Meine Kinder habe ich – ich will ehrlich sein – seit sechs Monaten nicht gesehen", gestand der Niedersachse in einem Instagram-Live-Video mit seinem einstigen Show-Kollegen Philipp. Das meiste bekomme er von ihnen über Social Media mit, vermutlich durch die Storys seiner Ex. Am Anfang habe das Co-Parenting gut geklappt. Sein Sohn habe ihn sehen wollen und sie hätten ihre gemeinsame Zeit sehr genossen. "Doch dann ist für mich eine Welt zusammengebrochen. [...] Vielleicht ist es meine Schuld, vielleicht auch nicht, dass mein Sohn mir vor der Tür gesagt hat, er möchte mit Papa nicht gehen", erinnerte sich Serkan.

Diese Situation habe sich nicht nur einmal, sondern innerhalb weniger Wochen gleich mehrfach so zugetragen. "In diesen vier bis acht Wochen, in denen ich meine Zeit mit ihm hatte, wollte er mit mir nicht raus. Ich kann den Jungen nicht zwingen, mit mir rauszugehen. Ich kann auch nicht ständig heulend im Auto nach Hause fahren", machte Serkan deutlich. Er hoffe jedoch, dass irgendwann die Zeit komme, in der der kleine Mann wieder etwas mit ihm unternehmen möchte.

Anzeige

Instagram / samantha_hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Serkan und Samantha

Anzeige

Instagram / serkan.hadeb Serkan im Februar 2023 in Munster

Anzeige

Instagram / serkan.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Serkan und Samantha, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de