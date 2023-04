Zwei Kinder: Arbeitet "Hochzeit auf den ersten Blick"-Sam?

Womit verdient Samantha eigentlich ihr Geld? 2019 hatte die gelernte Steuerfachangestellte bei Hochzeit auf den ersten Blick Serkan kennen und lieben gelernt. Rund zwei Jahre später durften die beiden ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. 2022 gab das Paar dann überraschend seine Trennung bekannt. Nur wenige Monate später wurde Samantha erneut Mama. Ihren Fans stellt sich seither die Frage: Arbeitet Samantha als zweifache Mutter überhaupt?

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story verrät die TV-Persönlichkeit, wie es derzeit jobtechnisch bei ihr aussieht. "Ich bin Steuerfachangestellte und arbeite in einer Anwaltskanzlei in Braunschweig. Zurzeit aber Teilzeit in Elternzeit", plaudert die Blondine aus. Derzeit arbeite sie rund 20 Stunden pro Woche, um sich und ihre Kinder versorgen zu können. Sie plane jedoch zu erhöhen, sobald sie wieder Vollzeit in ihren Job einsteigt. "Wie viel es dann aber tatsächlich die Woche werden, entscheiden meine Kinder, wie viel Zeit sie mir zum Arbeiten geben. Ich bin in der Sache – Gott sei Dank – sehr flexibel", erzählt Samantha.

Um als alleinerziehende Mama für ihren Nachwuchs da sein zu können, gehe Samantha ihrer Arbeit von zu Hause aus nach. "Seitdem Kilian da ist, arbeite ich so gut wie ausschließlich im Homeoffice. Auch nach der Geburt meiner Tochter bin ich wieder direkt nach meinem Beschäftigungsverbot (acht Wochen nach der Entbindung) eingestiegen", teilt die Zweifachmama mit. Sie habe zudem bis zum Tag der Geburt gearbeitet.

