Ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Sam schon geschieden?

Konnten sie bereits einen endgültigen Schlussstrich ziehen? 2019 waren Serkan und Samantha vor den Traualtar getreten, um sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort zu geben. Nach der Show kauften sich der Soldat und die Steuerfachangestellte sogar ein Haus und bekamen zwei gemeinsame Kinder. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Seit vergangenem Jahr leben die beiden getrennt. Nun verrät Samantha, ob die Scheidung schon vom Tisch ist.

In einem aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich die Blondine den neugierigen Fragen ihrer Fans. Auf die Frage hin, ob sie und Serkan schon geschieden seien, gibt sie eine klare Antwort: "Nein, noch nicht!" Dennoch betont Samantha rückblickend: "Ich bin unglaublich dankbar für meine zwei wundervollen Kinder." In der Fragerunde verrät die zweifache Mama zudem, dass es keinen neuen Partner an ihrer Seite gebe und dass sie aktuell auch nicht verliebt sei.

Erst vor wenigen Wochen gab Serkan in einem Live-Video im Netz preis, dass sein Sohn nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. "Meine Kinder habe ich – ich will ehrlich sein – seit sechs Monaten nicht gesehen", erklärte der Niedersachse und fügte hinzu: "Vielleicht ist es meine Schuld, vielleicht auch nicht, dass mein Sohn mir vor der Tür gesagt hat, dass er nicht mit Papa gehen möchte." In der Anfangszeit ihrer Trennung habe das Co-Parenting besser funktioniert.

Instagram / serkan.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Serkan und Samantha, 2019

Instagram / samantha_hadeb Samantha mit ihrem Sohn

Instagram / serkan.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Serkan mit seinem Sohn

