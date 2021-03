Die Fans von Diego Maradona (✝60) können seinen Tod nicht einfach so hinnehmen. Im vergangenen November erlitt die argentinische Fußballlegende einen Herzinfarkt und verstarb infolge dessen. Bislang ist die genau Ursache dafür aber noch völlig ungeklärt. Während seinem Leibarzt Leopoldo Luque fahrlässige Tötung vorgeworfen wird, behauptet ein anderer Arzt, Diego habe sein Ableben selbst herbeigeführt. Seine Anhänger sind sich aber sicher: Der einstige Sportler wurde getötet!

In Buenos Aires gingen am vergangenen Mittwoch Hunderte von argentinischen Fußballfans auf die Straße, um für den Verstorbenen zu demonstrieren. "Maradona wurde zum Sterben zurückgelassen, und es ist nicht fair, dass eine Person, die Argentinien so viel gegeben hat, so endet", meinte einer der Passanten während des Protests gegenüber Daily Mail. Auch seine Kinder Dalma, Gianinna, Diego Fernando und seine Ex-Frau Claudia Villafane waren bei dem Marsch anwesend.

Der 60-Jährige war nur wenige Wochen nach einer Gehirnoperation gestorben. Die zuständigen Ermittler untersuchen aktuell die gesundheitliche Versorgung nach dem Eingriff, die er vor seinem Tod erhalten hatte. Sollte es sich hierbei tatsächlich um fahrlässige Tötung handeln, könnten dem Schuldigen am Ende bis zu 15 Jahre Gefängnis blühen.

Getty Images Die Fußballlegende Diego Maradona

Getty Images Diego Maradona, ehemaliger Fußballprofi

Getty Images Diego Maradona im September 2019

