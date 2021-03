Niko Griesert (30) gab jetzt ein Resümee seiner Zeit als Der Bachelor! Es war die wohl spannendste und umstrittenste Staffel der beliebten Datingshow. Denn der diesjährige Rosenverteiler verpasste der eigentlichen Finalistin Stephie (25) noch vor dem üblichen Date einen Korb, um die im Halbfinale ausgeschiedene Kandidatin Michèle zurückzuholen. Was für ein Liebeswirrwarr – findet selbst der Protagonist der Sendung. Niko gab im Netz zu, eine wirklich komplexe Situation verursacht zu haben!

Die offizielle Instagram-Seite von "Der Bachelor" veröffentlichte vor der Ausstrahlung einen kurzen Clip über Nikos dramatische Rückholaktion. "Kann man Gefühle beliebig ein- und ausschalten? Absolut nicht", gab Niko in der Vorschau Einblicke in seine verzwickte Gefühlslage. In seiner Story schrieb er daraufhin zu dem Video: "Ich habe es wirklich versucht, aber es geht einfach nicht komplizierter", gestand er selbst ein und auch, vor einem Dilemma zu stehen – das er selbst kreiert hat!

Jedoch soll ihm sofort nach dem Halbfinale klar gewesen sein, eine Fehlentscheidung getroffen zu haben. Denn seine Gefühle für Michèle seien einfach zu "krass", als dass er den nächsten Schritt mit Stephie hätte gehen können. Letztere reagierte zunächst gefasst auf ihr Final-Aus, brach dann aber, als sie alleine war, in Tränen aus.

