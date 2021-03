Es war die wohl unangenehmste Situation in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor! Im Halbfinale der beliebten Datingshow überreichte der TV-Single Niko (30) seine letzten beiden Rosen an Mimi und Stephie (25) – und brach zugleich der schüchternen Michèle das Herz. Direkt nach der Entscheidung hat der Muskelmann anscheinend jedoch gemerkt, dass sie sein Herz etwas höher schlagen lässt als seine Finalistin Stephie. Kurz vor ihrem letzten Date servierte Niko Letztere deswegen kurzerhand ab!

"Ich weiß mittlerweile, dass die Entscheidung im Halbfinale nicht die Richtige war für mich – dass es eine Kopfentscheidung war", begann der Herzensbrecher sein bitteres Geständnis gegenüber Stephie. "Ich könnte dir nicht die letzte Rose geben, das weiß ich jetzt", gab Niko der Tattooliebhaberin kurz vor ihrem romantischen Rendezvous zu verstehen. Denn seine Gefühle für die ausgeschiedene Kandidatin Michèle seien einfach zu "krass", wie er bereits in den ersten Minuten der aktuellen Folge erklärte.

"Wenn es deine Entscheidung ist, dann ist das so", reagierte Stephie vorerst sehr gefasst. "Das Schlimme ist, dass es mir von Anfang an klar war, dass du dich nie für mich entscheiden wirst", gab sie daraufhin emotional zu. Jedoch hoffe sie, dass Niko die richtige Entscheidung treffen wird. Kurz nachdem er ihr Hotelzimmer dann verlassen hatte, brach die sonst so toughe Blondine dann in Tränen aus. Denn trotz der anfänglichen Zweifel habe sie gedacht, im Finale eine Chance gegen ihre Show-BFF Mimi zu haben.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

Instagram / stephie_stark Bachelor-Kandidatin Stephie Stark

Anzeige

TVNow Niko Griesert im Bachelor-Halbfinale

Anzeige

TVNow Michelle Gwozdz und Stephie Stark bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de